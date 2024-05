Significato della soluzione per: Re della frigia

È celebre nella cultura occidentale il suo proverbiale tocco d'oro, la capacità di trasformare in metallo prezioso qualsiasi cosa toccasse, donatagli da Dioniso. Mida (in greco antico: da, Mídas, mentre il latino Mydas corrisponde ad un'errata trascrizione), figlio di Zeus e di Cibele, (o adottivo secondo alcune fonti) di Gordio e di Cibele, fu un mitico re della Frigia. Come il padre Gordio è considerato fondatore della capitale frigia Gordio, a lui sono attribuite le fondazioni della città frigia di Midea e (secondo Pausania) di Ancyra (l'attuale capitale turca Ankara).

Italiano: Sostantivo: mida m inv . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: mì | da. Etimologia / Derivazione: dal latino scientifico Midas, dal nome latino. di Mida .