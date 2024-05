Significato della soluzione per: Costituisce provincia con andria e trani

Barletta (AFI: /bar'letta/, Varrétte o Barlétte in dialetto barlettano) è un comune italiano di 92 419 abitanti, capoluogo insieme ad Andria e Trani della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. Rilevante centro manifatturiero della Puglia Settentrionale, la città domina la Valle dell'Ofanto, essendone la città più popolosa. Il comune di Barletta, oltre alle frazioni di Fiumara e Montaltino, comprende la località di Canne, sito archeologico ricordato per la storica battaglia vinta nel 216 a.

Barletta ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) capoluogo della provincia Barletta-Andria-Trani della regione Puglia in Italia. Ha il ruolo di capoluogo di provincia in comune con Andria e Trani, primo caso in Italia.