Significato della soluzione per: Copricapi da cantiere

L'elmetto è un copricapo protettivo utilizzato maggiormente in ambito militare, ma impiegato anche in particolari attività civili o sportive realizzato prevalentemente in metallo, cuoio o materiali sintetici, come ad esempio il Kevlar. . L'etimologia della parola, diminutivo di elmo, identifica la derivazione dell'elmetto da tale accessorio.

Italiano: Sostantivo: elmetto m sing (pl.: elmetti) . diminutivo di elmo. Sillabazione: èl | met | to. Etimologia / Derivazione: da elmo .