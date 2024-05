È composta di sessanta primi

Italiano: Avverbio: ora . con senso temporale: in questo momento, in questo istante. Congiunzione: ora . si usa in relazione con almeno un altro "ora" e il significato è "in un momento" e "in un altro momento". si usa all'inizio di frase per indicare che si sta riprendendo il filo di un discorso. Sostantivo: ora f sing (pl.: ore) . (fisica) (periodo di tempo) periodo di tempo di 60 minuti se qualcuno facesse il calcolo del tempo impiegato per ottenere una merendina, per esempio dal momento della semina del cacao e del grano, arriverebbe a circa 20 ore di lavoro.