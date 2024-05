Significato della soluzione per: La compiono i rocciatori

In genere, tale operazione consiste in una offerta pubblica di acquisto (OPA). Una scalata nel comune gergo economico-finanziario è l'acquisizione del pacchetto azionario di controllo di una società per azioni, da parte di un singolo soggetto o di un'altra società. .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: scalate f plur . plurale di scalata. Sillabazione: sca | là | te. Etimologia / Derivazione: vedi scalata .