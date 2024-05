Che è in armonia

Significato della soluzione per: Che e in armonia

Il primo volo del prototipo fu effettuato il 2 marzo 1969, mentre il 4 novembre 1970 il velivolo raggiunse per la prima volta Mach 2, diventando il secondo aereo commerciale a volare a tale velocità, dopo il sovietico Tupolev Tu-144. L'Aérospatiale-BAC Concorde, noto semplicemente come Concorde, è un aereo da trasporto supersonico prodotto dal consorzio anglofrancese formato da British Aerospace e Aérospatiale, oggi non più in servizio.

Francese: Sostantivo: Concorde . aereo che viaggia a velocità superiore ai 2000 km/h, rompendo il muro del suono..