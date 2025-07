Aereo passeggeri supersonico anglo-francese nei cruciverba: la soluzione è Concorde

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aereo passeggeri supersonico anglo-francese' è 'Concorde'.

CONCORDE

Curiosità e Significato di Concorde

Perché la soluzione è Concorde? Il Concorde era un aereo passeggeri supersonico anglo-francese, simbolo di innovazione e lusso negli anni '70 e '80. Capace di volare oltre il doppio della velocità del suono, collegava rapidamente Europa e America. Un vero capolavoro tecnologico che ha segnato una rivoluzione nel trasporto aereo, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’aviazione.

Come si scrive la soluzione Concorde

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

E Empoli

