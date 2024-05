Cedimento in montagna

: Le frane possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, sia per quanto riguarda il materiale coinvolto e il tipo di movimento, sia per la loro estensione e profondità, sia per la loro velocità e durata. Con il termine frana si indica il movimento o la caduta di una massa di terreno o roccia sotto l'azione della forza di gravità. Con lo stesso termine ci si riferisce, per metonimia, al materiale coinvolto nel movimento, cioè al corpo di frana.

Italiano: Sostantivo: frana ( approfondimento) f sing (pl.: frane) . (geologia) distacco dal fianco di una montagna o collina, o comunque da un terreno in pendenza, di materiale roccioso con conseguente caduta di tale materiale verso il basso. (senso figurato) fallimento dovuto a negligenza e disorganizzazione la riserva sostituì il titolare ma fu una frana. non sono riuscito ad arrivare in tempo perché ho perso il treno, scusami, sono una frana.