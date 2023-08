I connazionali di Pancho Villa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I connazionali di Pancho Villa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MESSICANI

Significato/Curiosita : I connazionali di pancho villa

Presenti le personalità di spicco che saranno protagonista per tutto il corso della rivoluzione (pancho villa, pascual orozco, i fratelli madero, peppino... Spagnolo: méxico; in nahuatl: mexihco), ufficialmente gli stati uniti messicani (in spagnolo: estados unidos mexicanos; in nahuatl: mexihcatl tlacetililli...