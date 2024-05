Significato della soluzione per: Capo dispotico

Una dittatura può essere uno stato governato da un singolo autocrate o da un piccolo gruppo di persone (oligarchia). Un dittatore è un leader politico che detiene il potere assoluto e lo esercita in modo dispotico, autoritario, totalitario e violento. Come il termine "tiranno" (che originariamente era un titolo greco antico non dispregiativo) e in misura minore "autocrate", "dittatore" ha finito per essere utilizzato esclusivamente come termine non titolare e riferito al totalitarismo.

Italiano: Sostantivo: dittatore ( approfondimento) m sing . (storia) nell'antica Roma, magistrato speciale insignito del potere civile e militare per sei mesi, e che deteneva ogni potere in caso di guerra o di rivolta. (politica) (diritto) chi detiene la maggior parte del potere in alcune forme di governo, e risponde a qualsiasi forma di dissenso con la forza e la repressione. (familiare) persona non gradita eppure in una posizione preminente, con ciò comportandosi in modo equivoco, talvolta malvagio, per essere prepotente o per il mero gusto di prevalere ingiustamente sugli altri "Ma tornatene a casa.