La bevono i motori dei bolidi

: La benzina è un liquido altamente infiammabile, trasparente, di colore giallo chiarissimo, oleoso e dall'odore acuto, ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo a temperature comprese fra i 35 e i 215 °C. Utilizzando le frazioni più pesanti (gasolio pesante e residui di distillazione) si possono ottenere molecole più piccole adatte a essere usate come benzina, grazie a un trattamento detto cracking catalitico, attraverso il quale gli idrocarburi di maggior peso molecolare vengono frammentati in presenza di un catalizzatore. Di un litro di petrolio, solo il 10% diventa benzina dopo la prima semplice distillazione.

Italiano: Sostantivo: benzina ( approfondimento) f sing (pl.: benzine) . (chimica) liquido infiammabile composto da una miscela di idrocarburi usato come combustibile nei motori a scoppio. Si ottiene per raffinazione del petrolio greggio. Può essere normale (con un numero di ottani compreso tra 83 e 92), super (con almeno 92 ottani), senza piombo, avio (per i velivoli), per autotrazione.. Sillabazione: ben | zì | na.