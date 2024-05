Significato della soluzione per: Avanza a pagaiate

La pagaia infatti, a differenza dei remi, non è collegata alla imbarcazione attraverso un punto di perno (lo scalmo), la trasmissione dell'energia cinetica alla canoa avviene perciò attraverso i punti di appoggio del canoista ed è affidata principalmente alla forza della parte superiore del corpo, attraverso una catena muscolare/cinetica che parte dalla presa della pagaia con le mani. Con il termine canoa s'indica in generale un tipo di appoggio natante mosso da una pagaia, cioè uno strumento dotato di una parte tubolare (fusto o manico o anche tubo) e da una o due pale che, immerse nell'acqua, costituiscono il punto di appoggio per la propulsione del mezzo, il quale avviene senza vincoli meccanici tra la pagaia e il mezzo.

Italiano: Sostantivo: canoa ( approfondimento) f sing (pl.: canoe) . imbarcazione lunga e stretta a pagaia veloce, originaria dell'America centrale. Sillabazione: ca | nò | a. Pronuncia: IPA: //ka'n.a/ . Etimologia / Derivazione: dalla parola di origine taino canaua .