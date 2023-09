Quello che avanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello che avanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RESTO - RIMANENTE

Significato/Curiosita : Quello che avanza

Giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. avanza país – coalizione di partiti politici paraguaiani avanza país – partito politico... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. in aritmetica il resto è la quantità di dividendo che è "avanzata" dalla divisione, cioè quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

