L auto con cui i piloti studiano una pista

Il termine muletto assume significati diversi a seconda del campo d'applicazione: Nell'industria e nei trasporti, carrello elevatore Nell'automobilismo, vettura di riserva In internet e nelle reti peer-to-peer, è l'appellativo confidenziale del software eMule In informatica si può anche riferire a computer obsoleti, senza dati sensibili, usati in applicazioni che potrebbero comportare rischi per la sicurezza informatica: utilizzo reti P2P (eMule, BitTorrent, ecc.

Italiano: Sostantivo: muletto ( approfondimento) m sing (pl.: muletti) . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) carrello a motore con due pale anteriori per sollevare e trasportare merci in un deposito logistico o tra due mezzi di trasporto pesante. Sillabazione: mu | lèt | to. Pronuncia: IPA: /mu'letto/ . Etimologia / Derivazione: diminutivo di mulo . Parole derivate: mulettista.