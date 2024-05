Significato della soluzione per: Assemblea di massoni

Può essere pervia (praticabile) oppure avere soltanto funzione decorativa. La loggia è un elemento architettonico, aperto integralmente almeno su un lato, come una galleria o un portico, spesso rialzato e coperto, e in genere sostenuto da colonne e archi. Diffusa nell'architettura italiana, soprattutto della seconda metà del Cinquecento e del Seicento, le logge si trovano perlopiù al pianterreno, ma talvolta anche al primo piano (fungendo così da balconi o terrazze); due logge sovrapposte, una al pianterreno e l'altra al primo piano, formano una loggia doppia.

Italiano: Sostantivo: loggia ( approfondimento) f sing (pl.: logge) . (architettura) edificio aperto, sostenuto da pilastri. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. posto in cui si ritrovano i massoni o altre associazioni segrete. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (anatomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu.