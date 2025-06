Nel medioevo era sede degli organi rappresentativi di un importante corporazione nei cruciverba: la soluzione è Loggia Dei Mercanti

LOGGIA DEI MERCANTI

Perché la soluzione è Loggia Dei Mercanti? La Loggia dei Mercanti era il luogo centrale in cui si riunivano i rappresentanti delle corporazioni commerciali nel Medioevo. Qui si gestivano affari, si negoziava e si decidevano le regole per il commercio cittadino. Era un simbolo di organizzazione e potere economico, fondamentale per lo sviluppo delle città medievali. Un punto di incontro tra economia e politica che segnava l’importanza del commercio locale.

L Livorno

O Otranto

G Genova

G Genova

I Imola

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

M A I N G E M Mostra soluzione



