antico cantore

L'etimologia della parola viene dal greco antico "d", aoidos, che deriva da "d" cioè "cantare". L'aedo, nell'antica Grecia, era il cantore professionista. Egli era una figura sacra, era considerato un profeta, tradizionalmente ritratto come cieco in quanto, essendo tale non veniva distratto da niente e da nessuno e affinando le capacità sensibili poteva entrare in contatto direttamente con la divinità (attraverso gli occhi dell'anima) che lo ispirava, sviluppava quindi una capacità metasensibile (oltre i sensi).

Italiano: Sostantivo: aedo ( approfondimento) m sing . (letteratura) (storia) nell'antica Grecia, cantore di poemi epici che accompagnava il canto col suono della cetra. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: a | è | do. Pronuncia: IPA: /a'do/ . Etimologia / Derivazione: dal greco antico d che a sua volta deriva da de, ossia "cantare" . Sinonimi: (per estensione) vate, poeta, cantore.