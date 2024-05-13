L antico trovatore greco

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L antico trovatore greco' è 'Aedo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AEDO

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Perché la soluzione è Aedo? L'antico trovatore greco, noto come AEDO, era un poeta e musicista che cantava le gesta di eroi e divinità, tramandando storie attraverso il canto e la poesia. Questa figura aveva un ruolo importante nella cultura dell'antica Grecia, contribuendo a preservare le tradizioni orali e a rafforzare l'identità collettiva del popolo. La sua voce, attraverso le canzoni, riusciva a coinvolgere e ispirare gli ascoltatori, creando un legame tra passato e presente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antico trovatore greco". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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L antico trovatore greco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aedo

Quando la definizione "L antico trovatore greco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antico trovatore greco" conferma che la soluzione 'Aedo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aedo

A Ancona E Empoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antico trovatore greco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aedo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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