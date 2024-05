Significato della soluzione per: Un abitante di pola

L'Istria (in croato e sloveno Istra, in latino Histria) è una penisola che si estende nel mar Adriatico per circa 3 600 km², situata tra il Golfo di Trieste, le Alpi Giulie, le Alpi Dinariche e il Golfo del Quarnaro. Il territorio, appartenente alla regione geografica italiana, fa parte dello Stato di Croazia per la maggior parte della sua estensione; una piccola parte dell'Istria, comprendente le città costiere di Ancarano, Isola, Portorose, Pirano e Capodistria, appartiene alla Slovenia, ed un'ulteriore minima parte, limitata all'incirca al territorio dei comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle, si trova in territorio italiano.

Italiano: Aggettivo: veneto m sing . (geografia) relativo al Veneto, regione a nord est dell'Italia. Sostantivo: veneto m sing . . abitante o originario del Veneto. Sostantivo: veneto ( approfondimento) m solo sing . (linguistica) lingua italoromanza parlata in Veneto. Sillabazione: vè | ne | to. Pronuncia: IPA: /'vneto/ . Etimologia / Derivazione: dal veneto vèneto attraverso il latino Venetu(m) .