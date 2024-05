Significato della soluzione per: La voce del felino di casa

I hmong, anche conosciuti come miao (in pinyin: miáo; in vietnamita: mèo o h'mông; in tailandese: (maew) o (mong); in birmano: mun lu-myo), in cinese , sono un gruppo etnico asiatico che vive principalmente nelle regioni montane della Cina del sud (in particolare nella provincia del Guizhou) e nelle regioni del sudest asiatico (Vietnam, Laos, Birmania e Thailandia del Nord). Formano il quinto in ordine demografico fra i 56 gruppi etnici riconosciuti ufficialmente dalla Repubblica popolare cinese, così come uno dei 54 gruppi etnici del Vietnam.

Italiano: Interiezione: miao . termine onomatopeico per indicare il caratteristico verso del gatto, o il suono che esso produce (raramente utilizzato anche come sostantivo maschile invariabile) miao! fece il gatto.. Pronuncia: IPA: /'mjao/. Etimologia / Derivazione: termine onomatopeico . Parole derivate: miagolare, miagolio, miagolone. Termini correlati: bau, chicchirichì.