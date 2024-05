Significato della soluzione per: Uno stato asiatico

Il Laos (AFI: /'laos/; in lao , Pathet Lao), ufficialmente Repubblica Popolare Democratica del Laos (in lao , Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao), è uno Stato del sud-est asiatico che non ha sbocco sul mare. Confina a nord con la Cina, a est con il Vietnam, a sud con la Cambogia, a ovest con la Thailandia e a nord-ovest con la Birmania. È una repubblica socialista monopartitica, governata dal Partito Rivoluzionario del Popolo Lao.

