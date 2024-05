È spettacolare quella sorrentina

Significato della soluzione per: E spettacolare quella sorrentina

Possono avere caratteristiche simili a quelle di una penisola i capi, le punte e i promontori. Le penisole possono essere di diverse dimensioni, dalle piccole penisole rocciose alle grandi penisole continentali come la penisola indiana o la penisola iberica. La stretta lingua di terra che unisce la penisola al continente è detta istmo. Una penisola è una formazione geografica consistente in un'estesa sporgenza di terra circondata per lo più da acqua e collegata alla terraferma solo da un lato.

Italiano: Sostantivo: penisola ( approfondimento) f sing (pl.: penisole) . (geografia) territorio che si protende nelle acque marine o lacustri restando collegato al continente. (per antonomasia) l'Italia. Sillabazione: pe | nì | so | la. Pronuncia: IPA: /pe'nizola/ . Etimologia / Derivazione: dal latino paeninsula, composto di paene cioè "quasi" e insula ossia "isola" . Sinonimi: (di estensione limitata) promontorio.