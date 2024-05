Significato della soluzione per: Lo sono le lodi eccessive

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio (in latino Amphitheatrum Flavium) o semplicemente Amphitheatrum (in italiano: Anfiteatro), è il più grande anfiteatro romano del mondo (in grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50 000 e 87 000), situato nel centro della città di Roma. È il più importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento dell'antica Roma che sia giunto fino a noi.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: iperbolica f sing . . femminile singolare di iperbolico. Sillabazione: i | per | bò | li | ca. Etimologia / Derivazione: vedi iperbolico . Sinonimi: esagerata, eccessiva, amplificata, enfatizzata, ingrandita, potenziata, smodata, sperticata sproporzionata. megagalattica enorme, gigantesca, immensa, infinita, sconfinata, immane. Contrari: misurata, moderata, sobria.