Si smozzica perché tiri

Significato della soluzione per: Si smozzica perche tiri

Il tabacco usato per i sigari viene coltivato in quantità significative in nazioni come il Brasile, il Camerun, Cuba, Repubblica Dominicana, Honduras, Indonesia, Messico, Nicaragua e negli Stati Uniti d'America. Il sigaro è un cilindro di foglie di tabacco seccate, fermentate e arrotolate, che può essere fumato. È assai probabile che le prime piante di tabacco siano state scoperte dai primi europei nell'isola di Santo Domingo, ma la pianta era presente un po' in tutto l'arcipelago caraibico.

Italiano: Sostantivo: sigaro ( approfondimento) m sing (pl.: sigari) . (psicologia) (medicina) (psichiatria) (farmacologia) rotolo di foglie di tabacco seccate e fermentate, che si fuma. (raro) (alpinismo) piccola sporgenza rocciosa. Sillabazione: sì | ga | ro. Pronuncia: IPA: /'sigaro/ . Etimologia / Derivazione: dallo spagnolo cigarro forse derivante a sua volta da cigarre cioè cicala, o forse da un termine con il significato di fumare di una lingua indigena dell'America .