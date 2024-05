Significato della soluzione per: Lo sente chi ha dolore

. Il male, nella sua opposizione al bene, è ciò che è dannoso, inopportuno, contrario alla giustizia, alla morale o all'onestà, ovvero ciò che è considerato in qualche modo indesiderabile. A questa concezione di male in senso corporeo o psichico, si associano in filosofia almeno un significato metafisico e un altro morale di diverso spessore teorico.

Italiano: Avverbio: male . in modo brutto le cose nate male proseguono peggio.. Sostantivo: male ( approfondimento) m (pl.: mali) . (filosofia) ciò che contrasta il bene. opposto al bene il male in lui non lo porta soltanto a negare ma anche a contraddire la verità.. (per estensione) (senso figurato) corruzione del bene. (raro) (gergale) dolore fisico. (filosofia), (religione) è causa ed effetto dell'immoralità, della mancanza di un'etica possibile secondo qualcuno il male è assenza di bene.