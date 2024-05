Secondo la Bibbia Noè approdò sulla sua cima

Significato della soluzione per: Secondo la bibbia noe approdo sulla sua cima

Il monte Ararat (AFI: /ara'rat/; Agri Dagi in turco, in armeno: Agirî in curdo, in persiano) è il più alto monte della Turchia (5137 m s.l.m.), si trova nella Turchia orientale sul confine tra la provincia di Agri e quella di Igdir, a 22,5 km a nord di Dogubeyazit (39°40'60.00"N 44°17'60.00"E), in un territorio che storicamente aveva fatto parte dell'Armenia. Il nome Ararat proviene dalla Bibbia e deriva da Urartu.

Italiano: Sostantivo: monte m (pl.: monti) . (geografia) rilievo della superficie terrestre di origine tettonica, talvolta roccioso, che si eleva oltre i 600 metri sul livello del mare, isolato o, più frequentemente, accostato ad altri rilievi. (senso figurato) quantità rilevante. (chiromanzia) ogniuna delle sette lievi sporgenze del palmo della mano che indicherebbero particolari caratteristiche della persona.