MONTE FUJI

Curiosità e Significato di "Monte Fuji"

Approfondisci la parola di 9 lettere Monte Fuji: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il Monte Fuji è la montagna più alta del Giappone, con un'altezza di 3.776 metri. La sua forma conica e la cima frequentemente innevata la rendono un simbolo iconico del paese. Riconosciuto come patrimonio dell'umanità, il Fuji è un importante sito culturale e spirituale, celebrato in arte e letteratura giapponese.

Come si scrive la soluzione: Monte Fuji

Se "La sua cima innevata è iconica in Giappone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

F Firenze

U Udine

J Jolly

I Imola

