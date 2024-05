Significato della soluzione per: Il santarosa patriota

Santorre Annibale Filippo Derossi, noto come Santorre di Santa Rosa, nonché conte di Pomerolo, signore di Santarosa (Savigliano, 18 novembre 1783 – Sfacteria, 8 maggio 1825), è stato un patriota, militare e rivoluzionario italiano, eroe del Risorgimento italiano e della guerra d'indipendenza greca, nella quale morì.

Italiano: Espressione: eccomeli . ecco a me ciò; vedi eccomi e eccoli Credevo di essermi liberato per sempre da certi sentimenti che chiamavo debolezze, e invece eccomeli qui più vivi. (Giuseppe Dessì: Diari, 1926-1931).. ecco a me queste o quelle persone; vedi eccomi e eccoli Ed eccomeli col mio scartafaccio davanti e col dito sulle stesse parole. (Ugo Foscolo: A Santorre Santa Rosa, 16 settembre 1824 in Epistolario).