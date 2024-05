Significato della soluzione per: Un ruvido tessuto

, 1753 è un genere di piante angiosperme della famiglia delle Cannabacee. ruderalis, sono attualmente considerate come mere varianti fenotipiche. Altre specie riconosciute in passato, C. Cannabis L. indica e C. Secondo la classificazione attualmente accettata il genere comprende un'unica specie, Cannabis sativa. Originaria della Siberia meridionale, cominciò a diffondersi in Asia centrale divenendo sacra per gli hindu, la pianta era indicata in sanscrito con i termini bhanga, vijaya e ganjika; in hindi, ganja.

Italiano: Sostantivo: canapa ( approfondimento) f sing (pl.: canape) . (botanica) pianta erbacea annuale delle Cannabacee con foglie palmate, fusto diritto e peloso da cui si ricava una fibra tessile (medicina) (farmacologia) canapa indiana: varietà da cui si ricavano l'hashish e la marijuana.. (tessile) fibra ricavata dalla pianta, tessuto piuttosto grosso e ruvido canapa di Manila: abacà.. (botanica) con iniziale maiuscola, genere di Angiosperme a cui appartiene la canapa.