Regione del Nord

Il suo territorio è suddiviso in 1 502 comuni (regione con il maggior numero di comuni su tutto il territorio nazionale), distribuiti in dodici enti di area vasta (undici province più la città metropolitana di Milano). Ha come capoluogo la città di Milano. La Lombardia [lombar'dia] (in lombardo Lombardìa, Lumbardìa o Lumbardéa) è una regione italiana a statuto ordinario di 10 026 380 abitanti dell'Italia nord-occidentale, prefigurata nel 1948 e istituita nel 1970.

Italiano: Nome proprio: Lombardia ( approfondimento) f sing . (toponimo) regione dell'Italia del nord, prima del paese per numero di abitanti e per importanza economica, confinante con il Piemonte, la Svizzera, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e l'Emilia-Romagna La Lombardia ha dodici province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano (capoluogo), Monza (e Brianza), Pavia, Sondrio e Varese .