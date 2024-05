Significato della soluzione per: Rapido sollecito

I reparti mobili della Polizia di Stato (spesso genericamente identificati come reparto celere o semplicemente celere) sono dei reparti della Polizia di Stato italiana utilizzati come risorsa di pronto impiego per la tutela dell'ordine pubblico e per l'intervento nelle zone colpite da calamità naturali.

Italiano: Sostantivo: Celere ( approfondimento) f inv . (per antonomasia) reparto di polizia incaricato di mantenere l'ordine pubblico nelle piazze. Sillabazione: Cè | le | re. Etimologia / Derivazione: prende il nome dall'aggettivo celere .