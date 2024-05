Significato della soluzione per: Il primo sacramento

Viene amministrato, per immersione (soprattutto nelle Chiese protestanti e nelle Chiese ortodosse, ma previsto anche dalla Chiesa cattolica) o per infusione (nella Chiesa cattolica), da un ministro del culto, ma in caso di emergenza chiunque può battezzare nella fede della Chiesa, pronunciando la formula di rito. Il battesimo è un sacramento presente nelle Chiese cristiane. Le parole "battesimo" e "battezzare" derivano dal greco (ßptsµa, ßapte), dove la radice corrispondente indica "immergere nell'acqua". In effetti il battesimo simboleggia il seppellimento dell'uomo "vecchio" nella morte di Cristo per la rinascita dell'uomo nuovo in Cristo.

Italiano: Sostantivo: battesimo ( approfondimento) m . (religione) (cristianesimo) sacramento col quale si entra a fare parte dei fedeli della chiesa, effettuato immergendo nell'acqua il battezzando, oppure bagnandogli la fronte. (senso figurato) l'inaugurazione di qualcosa, oppure la prima volta che si compie qualcosa battesimo del fuoco la prima battaglia a cui si partecipa, ma anche la prima volta che ci si trova a fare un'operazione reale e non una simulazione.