Porta su per poco

salto – movimento con cui ci si stacca temporaneamente dal terreno con traiettoria balistica. Per estensione, può indicare anche un repentino cambio di pendenza o di dislivello.

Italiano: Sostantivo: salto ( approfondimento) m sing (pl.: salti) . (fisica) (meccanica) movimento per cui il corpo si solleva rapidamente da terra per poi ricadervi Superò l'ostacolo con un salto... movimento per cui il corpo si solleva per toccare terra da un luogo elevato Scese dal treno con un salto... (specifico) (sport) specialità di atletica leggera Sono i campioni nazionali di salto in alto.