La Soluzione ♚ La più alta vetta dell Aspromonte La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MONTALTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MONTALTO

Significato della soluzione per: La piu alta vetta dell aspromonte l. a ridosso della Catena Costiera tirrenica mentre a valle si sviluppano le frazioni Settimo e Taverna che sono il cuore economico del comune. Montalto Uffugo (Muntàvutu in calabrese) è un comune italiano di 20 107 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. m. Montalto Uffugo sorge probabilmente sull'antica Aufugum. . Il centro storico sorge su cinque colli a 430 m s.

