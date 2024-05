Significato della soluzione per: Un pesce come la verdesca

Selachimorpha è un superordine di pesci cartilaginei predatori, dalle forti mascelle e di dimensioni medio-grandi, i cui membri sono comunemente noti con il nome di squalo o pescecane. .

Italiano: Sostantivo: squalo ( approfondimento) m sing (pl.: squali) . (zoologia) (ittiologia) pesce cartilagineo carnivoro, dal corpo fusiforme di medie e grandi dimensioni, fessure branchiali prive di opercoli poste ai lati della testa generalmente appuntita, pelle rivestita da scaglie placoidi carenate (dentelli dermici) che ne assicurano una eccellente idrodinamicità, bocca ventrale, con forti mascelle dalla grande apertura e denti molto aguzzi disposti su file multiple, femmine ovovivipare o vivipare, presente sia in mari caldi che temperati, in acque profonde come vicino alle rive - la sua classificazione scientifica è Selachimorpha ( tassonomia).