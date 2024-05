La Soluzione ♚ Pablo che fu un grande violoncellista spagnolo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CASALS . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CASALS

Significato della soluzione per: Pablo che fu un grande violoncellista spagnolo Pau Casals i Defilló, noto anche col nome ispanizzato Pablo Casals (['paw k'zas]; El Vendrell, 29 dicembre 1876 – San Juan, 22 ottobre 1973), è stato un violoncellista, compositore e direttore d'orchestra spagnolo. È considerato il fondatore della moderna tecnica violoncellistica ed è noto per la sua registrazione delle Sei suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach e per l'opera di recupero che compì su di esse.

