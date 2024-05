Significato della soluzione per: La ottenebra la pazzia

Sebbene molte specie animali condividano con l'uomo alcune di queste facoltà, il termine è di solito impiegato a proposito degli esseri umani. Il termine mente è comunemente utilizzato per descrivere l'insieme delle funzioni superiori del cervello e delle emozioni e, in particolare, quelle di cui si può avere soggettivamente coscienza in diverso grado, quali la sensazione, il pensiero, l'intuizione, la ragione, la memoria, la volontà.

Italiano: Sostantivo: mente ( approfondimento) f sing (pl.: menti) . (filosofia) (psicologia) facoltà di capire e pensare. (senso figurato) il cervello che pensa. Voce verbale: mente . terza persona singolare dell'indicativo presente di mentire. Sillabazione: mén | te. Pronuncia: IPA: /'mente/ . Etimologia / Derivazione: dal latino mens,( simile al latino meminisse e al greco µµs cioè "ricordare»") ovvero "mente" .