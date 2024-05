Significato della soluzione per: Non menzognero

Leonarda Vincenza Giuseppa Cianciulli (Montella, 18 aprile 1894 – Pozzuoli, 15 ottobre 1970) è stata una serial killer italiana. È passata alla storia come "la saponificatrice di Correggio" per aver ucciso tre donne, da lei poi sciolte nella soda caustica, così come avviene nel processo per la produzione del sapone.

Italiano: Aggettivo: veritiero m sing . che è conforme alla verità. (raro) palese. Sillabazione: ve | ri | tiè | ro. Pronuncia: IPA: /veri'tjro/ . Etimologia / Derivazione: deriva da verità .