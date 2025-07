Menzognero, doppio nei cruciverba: la soluzione è Finto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Menzognero, doppio' è 'Finto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FINTO

Curiosità e Significato di Finto

Vuoi sapere di più su Finto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Finto.

Perché la soluzione è Finto? Finto indica qualcosa che appare reale o autentico, ma in realtà è ingannevole o non vero. È spesso usato per descrivere oggetti, emozioni o atteggiamenti che celano una realtà diversa. In parole semplici, si tratta di qualcosa che sembra vero, ma non lo è davvero, giocando con l'idea di apparenza e falsità. Un modo per capire quando qualcosa è solo una messa in scena.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il doppio di XXVIÈ doppio negli enigmiCerte giacche l hanno doppioVede doppioSimulato doppio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Finto

Hai davanti la definizione "Menzognero, doppio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E I R C D E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICADERE" RICADERE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.