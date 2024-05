Significato della soluzione per: Non s indossa in estate

Fa parte dei Racconti di Pietroburgo. Il cappotto (in russo ) è un racconto di Nikolaj Vasil'evic Gogol', pubblicato nel 1842. .

Italiano: Sostantivo: cappotto ( approfondimento) m sing (pl.: cappotti) . (abbigliamento) indumento di stoffa pesante che si indossa sopra gli abiti per proteggersi, in inverno, dal freddo e dalle intemperie; può essere sia per uomo che per donna;. (carte), (sport) la vittoria conseguita senza che gli avversari guadagnino nemmeno un punto. Sillabazione: cap | pòt | to. Pronuncia: IPA: /kap'ptto/ .