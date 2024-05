Significato della soluzione per: Molto appariscente

Italiano: Aggettivo: vistoso m sing . che attira l'attenzione. Sillabazione: vi | stó | so . Pronuncia: IPA: /vis'toso/ o IPA: /vis'tozo/ . Etimologia / Derivazione: da vista . Sinonimi: appariscente, chiassoso, esagerato, ostentato,sgargiante. pomposo, spettacoloso, smagliante, evidente, smaccato. (senso figurato) importante, rilevante, notevole, considerevole, ingente, cospicuo, grande, imponente, ragguardevole.