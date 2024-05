Significato della soluzione per: Medicina magica

Il termine deriva dall'olio di serpente che veniva venduto come elisir curativo per molti tipi di problemi fisiologici. Olio di serpente (dall'inglese Snake oil) è un termine utilizzato per descrivere marketing ingannevole, frode sanitaria o truffa. Allo stesso modo, il termine "venditore di olio di serpente" è usato per descrivere qualcuno che vende, promuove o in generale sostiene una cura, un rimedio o una soluzione senza valore o fraudolenta.

Italiano: Sostantivo: toccasana m inv . panacea eccezionale, efficace, immediata. (familiare) cosa non dannosa ed estremamente piacevole, magari dopo averla desiderata un po' gli spaghetti col pomodoro dopo la mezzanotte sono un toccasana, soprattutto quando con amici.. Sillabazione: toc | ca | sà | na. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Sinonimi: elisir, rosolio.