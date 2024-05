Significato della soluzione per: Introduce un esagerazione

Le foglie, la corteccia, i frutti e i semi dell'avocado sono documentati per essere dannosi su vari animali: gatti, cani, bovini, capre, conigli, ratti, cavie, uccelli, pesci e cavalli possono subire gravi danni (o addirittura morire) se li consumano. È considerata generalmente innocua per gli esseri umani, ma può essere pericolosa per gli animali domestici. La persina è una tossina fungicida presente nell'avocado. È un composto solubile in olio strutturalmente simile ad un acido grasso.

Italiano: Avverbio: perfino . indica che ciò di cui si parla è considerato il limite, il punto estremo a cui si può giungere I prezzi divennero fantasmagorici, perfino i ricchi evitavano di comprarsi un abito nuovo... Sillabazione: per | fì | no. Pronuncia: IPA: /per'fi.no/ . Etimologia / Derivazione: Di per + fino . Sinonimi: persino, finanche, addirittura, fino, anche. solamente, solo.