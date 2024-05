Significato della soluzione per: Inevitabile

Le tre Moire (in greco antico: a, Moìrai), assimilate anche alle Parche romane e alle Norne norrene, sono figure appartenenti alla mitologia greca. Nella Teogonia di Esiodo compaiono due volte: come figlie della Notte e come figlie di Zeus e Temi, erano la personificazione del destino ineluttabile. Nei poemi omerici compare una sola Moira. Il loro compito era tessere il filo del fato di ogni uomo, svolgerlo ed, infine, reciderlo segnandone la morte.

Italiano: Aggettivo: ineluttabile m e f sing (pl.: ineluttabili) . contro cui non ci si può opporre, contro cui non si può lottare. Sillabazione: i | ne | lut | tà | bi | le. Pronuncia: IPA: /inelut'tabile/ . Etimologia / Derivazione: derivato dal latino ineluctabilis, composto a sua volta dal prefisso in- e da eluctabilis, letteralmente "che si può superare con la lotta", derivato dal verbo eluctari ossia "vincere lottando" .