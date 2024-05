La Soluzione ♚ Gli otri dei cammellieri La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GHIRBE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GHIRBE

Significato della soluzione per: Gli otri dei cammellieri Il termine fu portato in Italia dai soldati italiani che combatterono la guerra di Abissinia (1895-1896) e la campagna di Libia (1911-1921). La parola è rimasta in uso fin dalla prima guerra mondiale nelle forze armate italiane per definire un otre in pelle o tela per portare acqua, vino o caffè. La ghirba (dall’arabo qirba, ovvero "otre in pelle") è un contenitore in pelle usato dagli indigeni di alcune tribù africane per il trasporto dell'acqua potabile.

