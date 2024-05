Significato della soluzione per: Gestisce una squadra

. Un dirigente d'azienda (in inglese manager), nell'ambito dell'organizzazione d'impresa in economia aziendale, è una persona che nell'azienda o in un ente (sia pubblico o privato) ha la responsabilità del processo di definizione e del perseguimento di determinati obiettivi, anche detto management.

Italiano: Sostantivo: manager ( approfondimento) m e f inv . (forestierismo) (professione) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) chi si occupa della definizione di strategie e di obiettivi di un'azienda. (gergale) (raro) conoscere il proprio valore e difenderlo, salvaguardarlo nonché elevarlo alcuni sono talmente indipendenti da essere quasi come manager di sé.. Sillabazione: ma | na | ger.