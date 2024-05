Significato della soluzione per: France letterato francese e premio nobel nel 1921

L'Anatolia (dal greco antico at, ‘dal luogo ove sorge il sole’ e quindi ‘Oriente’, in quanto situata a est della penisola ellenica) è una regione storico-geografica dell'Asia occidentale compresa nell'odierna Turchia. Conosciuta fin dall'antichità anche come Asia Minore (o anche solo Asia in senso stretto), la penisola è bagnata dal Mediterraneo a sud, dal mar Egeo a ovest, dal mar di Marmara a nord-ovest, dal mar Nero a nord, e presenta un territorio per lo più montuoso, con al centro un vasto altopiano delimitato a nord dalla catena dei monti Pontici, e attraversato a sud da quella del Tauro.

Italiano: Nome proprio: Anatolia f (m Anatolio) . nome proprio di persona femminile. Sostantivo: Anatolia ( approfondimento) . (geografia), (toponimo)penisola dell'Asia occidentale, il cui territorio coincide in gran parte con quello della Turchia asiatica. Sillabazione: A | na | tò | lia. Pronuncia: IPA: /ana'tlja/ . Etimologia / Derivazione: dalla regione dell'Anatolia dal greco at sorgere del sole .