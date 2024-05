Significato della soluzione per: Fatta di fogli

La carta d'identità cartacea italiana è uno dei documenti di riconoscimento previsti in Italia dalla legge. Viene utilizzata dalla persona a cui è intestata come documento di riconoscimento personale, e come documento per l'espatrio (negli stati che l'accettano al posto del passaporto per i cittadini di un dato stato se valida e autorizzata a tale scopo) e per identificarsi al fine di usufruire di servizi per i quali è richiesto un documento di riconoscimento (per esempio ottenere alloggio in alberghi) o richiesto da chi fornisca il servizio o venda una merce per identificare il cliente.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: cartacea f sing . . femminile di cartaceo. Sostantivo, forma flessa: cartacea f sing . femminile di cartaceo. Sillabazione: car | tà | ce | a. Etimologia / Derivazione: vedi carta.