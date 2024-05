È famosa per le cave di marmo

Significato della soluzione per: E famosa per le cave di marmo

Carrara (Carara in dialetto carrarino) è un comune italiano di 59 762 abitanti, dal 30 gennaio 2024 co-capoluogo, insieme al comune limitrofo di Massa, della provincia di Massa-Carrara. L'emblema della città è una ruota con il motto Fortitudo mea in rota (in latino: "La mia forza è nella ruota"). Il comune di Carrara è situato tra il litorale tirrenico e le Alpi Apuane, centro di rilevanza internazionale per l'estrazione, la lavorazione e il commercio del marmo, noto con il nome di marmo di Carrara.

Carrara (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia Massa-Carrara della regione Toscana in Italia.