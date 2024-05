Un elettrodomestico munito di oblò

Significato della soluzione per: Un elettrodomestico munito di oblo

Per effettuare il ciclo di lavaggio utilizza solitamente l'acqua in abbinamento a detergenti, ma esistono altri dispositivi di lavaggio che eseguono il lavaggio a secco facendo uso di solventi organici, di solito utilizzati in esercizi specializzati. La lavatrice fa parte della categoria dei "grandi elettrodomestici", anche chiamati "elettrodomestici bianchi", a cui appartengono anche il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavasciuga e il condizionatore. La lavatrice è una macchina elettrodomestico utilizzata per il lavaggio automatico degli indumenti.

Italiano: Sostantivo: lavatrice ( approfondimento) f sing (pl.: lavatrici) . macchinario in grado di effettuare operazioni di lavaggio specialmente in ambito industriale. (per estensione) (tecnologia) (elettrotecnica) (ingegneria) elettrodomestico atto al lavaggio di indumenti, atto a fare il bucato. (tecnica) (edilizia) nell'edilizia, macchinario atto a liberare attraverso lavaggi le sabbie, le ghiaie e il pietrisco usati per formare calcestruzzi da impurità di natura terrosa o argillosa che ne comprometterebbero altrimenti la resistenza.